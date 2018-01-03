Издатели Playboy собираются отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Ранее мы могли бы оправдать убытки. <…> Но я не уверен, что печать — это лучший способ донести контент до наших читателей в будущем» — заявил глава Playboy Enterprises Бен Кон. Он добавил, что руководство хочет сосредоточиться на «мире Playboy» в более широком понимании, чем «печатная версия, унаследованная из прошлого».

По данным издания, Playboy Enterprises ведет переговоры о покупке 35% акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, который скончался в сентябре 2017 года. Источники сообщают, что компания для совершения сделки может направить около $100 млн.

Playboy издается с 1953 года. Российская версия журнала выходит с 1995 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Хью Хефнера

