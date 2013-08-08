В приподнятом настроении

Согласно закону всемирного тяготения сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению их масс. И лица людей , которые пытаются пренебрегать этим законом , не выглядят счастливыми. Фотограф Лене Эстеу.