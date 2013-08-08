Андрей Тарасенко, Россия
<p>Весовая категория: до 90 кг<br /> Результат: 955 кг</p>
Тимо Байер, Германия
<p>Весовая категория: до 90 кг<br /> Результат: 715 кг</p>
Фредерико Алонсо, Аргентина</br><p>Весовая категория: до 125 кг<br /> Результат: 820 кг</p>
Фредерик Ганднер, Франция
<p>Весовая категория: до 82,5 кг<br /> Результат: 800 кг</p>
Ян Вейгера, Польша
<p>Весовая категория: до 82,5 кг<br /> Результат: 852,5 кг</p>
Дайсуке Мидоте, Япония
<p>Весовая категория: свыше 125 кг<br /> Результат: 1032,5 кг</p>
Льюис Нопперс, Канада
<p>Весовая категория: до 67,5 кг<br /> Результат: 672,5 кг</p>
Жан-Люк Коллар, Бельгия
<p>Весовая категория: до 125 кг<br /> Результат: 840 кг</p>
Володимир Муравлев, Украина</br><p>Весовая категория: свыше 125 кг<br /> Результат: 1032,5 кг</p>