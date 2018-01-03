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Мигель родился в голливудской семье. Его отец — известный американский актер пуэрториканского происхождения Хосе Феррера, мать — эстрадная певица Розмари Клуни (тетя Джорджа Клуни. — Esquire). Брак его родителей протекал достаточно бурно — они дважды разводились, а талант отца — Ферррер-старший прославился как первый латиноамериканский актер, получивший «Оскар» (также в его копилке «Золотой глобус» и театральная премия «Тони») — давил на юношу, поэтому Мигель сначала решил попробовать свои силы в музыке. Он играл на барабанах (в частности, для дебютного сольного альбома Кита Муна «Две стороны Луны»), гастролировал вместе со своей матерью Розмари и исполнителем джазовых шлягеров Бингом Кросби. И только когда Мигель начал чувствовать себя достаточно уверенно в музыкальной сфере, он наконец решился стать актером — и выйти из тени отца.

Нежелание афишировать свои родственные связи и стремление добиваться всего самостоятельно всегда были отличительными чертами Феррера — таких принято называть self-made man. Как рассказывает один из сценаристов и продюсеров сериала «Твин Пикс» Роберт Энджелс: «Мигель как-то заикнулся о музыкальном бизнесе, и я поинтересовался: «А что, ты разбираешься в нём?» А он ответил: «Да у меня родственница этим занимается». (Смеется). Хорошо сказал. И я подумал: «Родственница?.. Ах, точно, Розмари Клуни!» Я был не в курсе, что она была его матерью, а Мигель никогда не кичился семьей, только всех путал».

Под стать скромности актера, увы, и список его регалий. На счету Феррера всего лишь премия Гильдии актеров за актерский ансамбль фильма «Траффик» Стивена Содерберга. Мигеля, в отличие от его отца, никогда не выдвигали на серьезные награды, и тому есть простое и скучное объяснение. Несмотря на все свое актерское мастерство, Мигель — обладатель абсолютно не героической, но крайне запоминающейся и фактурной внешности — никогда не был ведущим артистом. Он был классическим второплановым героем, но на этом месте чувствовал себе достаточно уверенно, а смотрелся очень достойно.

Феррер начинал с незаметных ролей на телевидении, однако среди них были такие прорывные для своего времени полицейские шоу как «Блюз Хилл-стрит» и «Полиция Майами: Отдел нравов». Всего на его счету (Феррер соглашался на самые разные роли, в том числе и комические) более сотни работ в кино — это и «Робокоп», и вторая часть «Горячих голов», и третья «Железного человека», и ремейк «Маньчжурского кандидата», и мини-сериал «Противостояние» по Стивену Кингу, и полнометражный финал сериала «Альф», — но, пожалуй, главный бриллиант в его довольно обширной фильмографии это «Твин Пикс».

В «Твин Пиксе» Феррер впервые появился во втором сезоне в роли агента ФБР Альберта Розенфилда, черствого и язвительного, но гениального судмедэксперта. Образ своего персонажа актер строил на характере друга детства Гэвина Де Беккера, который преуспел в частной охране и открыл фирму по защите личного пространства. Но сделал это так аккуратно, что друг этого и не заметил.

Как говорит Де Беккер: «В подростковые годы я был «братом» Мигеля. Его семья приняла меня после смерти матери. Разумеется, я видел сериал, но до недавних событий я и не думал, что Мигель подстраивается под меня. Мне так нравился персонаж, что я не замечал схожести».

Темперамент и черты характера Альберта настолько отличались от главного героя сериала специального агента ФБР Дейла Купера, что позволило исполняющему его роль Кайлу Маклахлену сыграть на контрасте. Позже Маклахлен признавался: «Мигель — один из моих любимых актеров. Мне нравилось работать с ним, он был таким умным и бесстрашным. Я восхищался его решительностью и внутренней силой. Он был моим фаворитом, и энергетика у него была просто сумасшедшая».

«Феррер был очень талантлив» — вторит актеру сценарист шоу Харли Пейтон. И тут хочется добавить: не только талантлив, но и предан. После бесславного закрытия «Твин Пикса» Мигель поддержал создателей сериала Дэвида Линча и Марка Фроста, снявшись в их, мягко говоря, не слишком успешном проекте «В прямом эфире». Линч отвечал ему взаимностью — и говорил в интервью, что помимо любимого Кайла Маклахлена ему всегда нравилось работать с Феррером. А Марк Фрост писал в своем твиттере, что работа с Мигелем освещала большую часть его творческой жизни.

Вспоминая актера, нельзя не упомянуть и о его чувстве юмора. «У Мигеля было не только большое сердце, но и довольно черная ирония» — говорит Р. Скотт Геммилл — шоураннер сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес», в котором тоже снимался Феррер.

В подтверждение тому — история со съёмок старого «Твин Пикса», о которой упоминал сам Мигель: «Был эпизод, где «Большой Эд» Херли рассказывал, как ослепла его женушка. Он говорил со всей серьезностью, а я прилагал неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться, потому что это было уморительно, а он был таким деловым. Увидев, как я начал краснеть, Линч сказал: «Альберт, если ты считаешь это смешным, так смейся!» А я ответил: «Правда?» И он добавил: «Ну конечно!». Так что слов у меня не было, и пока Эд излагал тяжелую историю о том трагическом событии, где его жена потеряла глаз, я хохотал как сумасшедший. Было здорово».

Кажется, именно это — умение хорошо чувствовать кафкианскую абсурдность и парадоксальность действительности — роднило Мигеля Феррера с Линчем и Фростом, настраивало их на одну творческую волну.

Феррер не дожил до премьеры третьего сезона «Твин Пикса». Последние несколько лет он боролся с раком гортани, а 19 января 2017 года актер в возрасте 61 года скончался у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи и друзей. Как сказал его кузен Джордж Клуни, которого Феррер когда-то сподвиг попробовать себя в кинематографе: «Мигель проиграл свою борьбу с раком, но его семья всегда будет помнить о нем. Он сумел сделать этот мир ярче и забавнее. Мы любим тебя, Мигель. И всегда будем любить».