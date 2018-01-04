На YouTube-канале Sky Atlantic опубликован трейлер сериала «Патрик Мелроуз» («Patrick Melrose»). Главную роль остроумного аристократа, который предается соблазнам саморазрушения, исполнил Бенедикт Камбербэтч.

В основу сюжета лег цикл романов о герое Патрике Мелроузе, написанный Эдвардом Сент-Обином. Действие охватывает время с 1960-х до начала нулевых и описывает травматичное детство главного героя, когда он терпел жестокое обращение отца, а также его зрелые годы, в которых фигурирует наркотическая и алкогольная зависимость, с которой борется герой Камбербэтча.

Хьюго Уивинг и Дженнифер Джейсон Ли играют родителей Патрика. Режиссером выступил Эдвард Бергер, а сценарий написал Дэвид Николлс. На экраны сериал выйдет в 2018 году.

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