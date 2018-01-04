Корпорация Microsoft выпустила экстренное обновление для защиты устройств с операционной системой Windows из-за уязвимости процессоров Intel, AMD и ARM. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, обновление автоматически установилось на машины с Windows 10 уже 3 января. Сейчас готовятся обновления для более ранних ОС — для Windows 7 или Windows 8 они установятся не раньше 9 января.

Уязвимость затрагивает почти все процессоры Intel с 1995 года и может открыть хакерам доступ к памяти ядра, где хранятся пароли, логины и другая конфиденциальная информация. Одна из них называется Meltdown и касается только чипов производства Intel на компьютерах и ноутбуках, пишет BBC. Другая уязвимость, Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах.

The Verge отмечает, что обновление от Microsoft может замедлить производительность устройств.