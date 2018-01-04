Первую серию четвертого сезона сериала «Черное зеркало» («USS Каллистер») хотят превратить в отдельный сериал. Режиссер серии Тоби Хэйнс рассказал об этом в интервью The Hollywood Reporter.

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По его словам, идея создать спин-офф по эпизоду «USS Каллистер» возникла у Луис Саттон, которая продюсировала эту серию. «Я бы с радостью сделал сериал из «USS Каллистер» — возможно, у нас получился один из лучших пилотов среди телешоу на космическую тему», — отметил Хэйнс. Он также добавил, что не уверен, будет ли лично отвечать за проект, но вновь поработать с командой сериала ему бы очень хотелось.

Действие эпизода «USS Каллистер» разворачивается на космическом корабле. Серия пародирует сериал «Стартрек» и, как отмечают критики, выделяется среди других эпизодов за счет комедийной составляющей и обилия спецэффектов, а также является самой кинематографичной в сезоне. Кроме того, многие увидели в серии критику сексизма и тему злоупотребления властью.

29 декабря на интернет-канале Netflix вышел четвертый сезон «Черного зеркала», который состоит из шести эпизодов: «USS «Каллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист», «Черный музей».

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