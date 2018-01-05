История из 19-го века, вдохновляющая и актуальная сегодня.
«Величайший шоумен», вообще говоря, фильм хоть и об исключительном, но неприятном человеке. Реальный Пи Ти Барнум, открывший в Нью-Йорке цирк с фрик-шоу, был тем еще манипулятором и циником. Но чтобы отразить все перипетии судьбы дельца, переписывавшего биографии о себе пять раз, понадобился бы сериал масштаба «Мистера Селфриджа», а «Величайший шоумен» работает в стоминутном (и сиюминутном) рождественском жанре. Поэтому вместо циркового «Гражданина Кейна» он представляется зрителю простым и игривым святочным рассказом. Про парня, который рос в семье работяг и видел, как богачи высасывают жизненные соки из его отца. Про трудоголика, который однажды не по своей вине остался без дела — но с женой и двумя детьми. Про энтузиаста, который собрал вокруг себя необычных людей и предложил им опасную авантюру. Про сопротивление, которое они вместе встретили, как со стороны высшего света, так и со стороны рабочих низов. Про соблазны, которые принес первый успех, и про ценности, оказавшиеся важнее этих соблазнов. Цирку Пи Ти Барнума уже 150 лет, а полвека назад о нем сняли блокбастер «Величайшее шоу на земле», который по сложности трюков и амбициозности технических задач был сравним с «Бен-Гуром». Но настоящую силу голоса эта история обретает именно сегодня, когда многие верят, что равенство самых разных людей в труде (хотя бы в труде) достижимо. Вдобавок, «Величайший шоумен» еще и история о непротивлении злу насилием: у входа в цирк все время дежурят люди, готовые напасть на артистов, но те встречают их песней.
Несмотря на простой сюжет, это сложная драма.
Сценаристы «Величайшего шоумена» хоть и отказались от самых одиозных проявлений личности Пи Ти Барнума, не стали превращать героя Хью Джекмана в одноклеточное существо. Это семейное кино, но зачастую его протагонистом движут страх неудачи, ревность к чужому богатству, жажда мести (в конце концов, перед нами Жан Вальжан) и цинизм. Но фокус в том, что реальный Барнум верил: благотворительность, ведомая прагматичным расчетом, вдвое эффективнее, чем благотворительность, которая не приносит жертвователю пользы. Поэтому люди, с помощью которых герой хочет сделать состояние — бородатые женщины, угрюмые карлики, сиамские близнецы, бывшие рабы, великаны из России — получают от Барнума больше, чем он подозревает. Так что «Величайший шоумен» — неожиданно глубокое высказывание о парадоксах добра, которое, как заметил один Старк (Вилли Старк из «Всей королевской рати»), порой нужно делать из зла, потому что больше ему неоткуда взяться. О сценаристах стоит сказать подробнее: Билл Кондон уже получал «Оскар» за описание жизни великого мечтателя в «Богах и монстрах», а Дженни Бикс прошла школу сериалов HBO.
В каком-то смысле, это продолжение «Отверженных» и «Людей Икс».
Хью Джекман в «Величайшем шоумене» вновь выступает защитником униженных и оскорбленных. Ансамбль его цирка — герои со сверхспособностями, жившие задолго до того, как комиксы стали способом познавать мир. Их положение в обществе таково, что изменить его может лишь выход на баррикады.
Это бенефис Джекмана, но короля делает свита.
В интернете есть шуточное интервью, в котором Райан Рейнольдс задает Хью Джекману все самые дурацкие вопросы, которые можно услышать от журналистов: сами ли вы выполняете трюки, когда вы перестали стареть
Этот фильм громят критики, но обожают зрители.
В американском прокате «Величайшему шоумену» не повезло открыться вслед за «Звездными войнами», но, несмотря на неодобрение критиков (37% от лучших обозревателей и 56% от журналистов вообще,