Истории Фотоистории По старому стилю Общество модников и элегантных людей (sape) возникло в столице Конго Браззавиле в 20-е годы прошлого века. Согласно кодексу общества каждый его член должен быть джентльменом, противником колониализма и пацифистом. Фотографы Эктор Медиавилья, Франческо Джусти. фото африка архив №39 Ламаме, известный также под прозвищем Старый парижанин Раби-а-Рабьянта из Италии Кристиан Диор Ламаме, он же Старый парижанин Старик Кибоба Бонга-Бонга Парини Деми Путу Ги Ретро Биапассу Бьенвеню Музьето Фабрис Великолепный Северин Муенго фото африка архив №39 фото африка архив №39 12 августа 2013 Далее Тихий час