По старому стилю

Общество модников и элегантных людей ( sape) возникло в столице Конго Браззавиле в 20-е годы прошлого века. Согласно кодексу общества каждый его член должен быть джентльменом , противником колониализма и пацифистом.

Фотографы Эктор Медиавилья , Франческо Джусти.