Кендрик Ламар совместно с R&B-исполнительницей SZA выпустил песню All the Stars, которая вошла в саундтрек к фильму Marvel «Черная пантера» про супергероя ТʼЧалла из вымышленной африканской страны Ваканды.

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер лично назначил Кендрика Ламара продюсером и куратором будущего саундтрека к фильму, передает The Guardian. Куглер назвал сотрудничество с музыкантом вдохновляющим: «его творческие мотивы совпадают с теми, которые мы исследуем в фильме».

Ранее Кендрик Ламар спрятал в своем последнем клипе Love подсказку, из которой можно понять, что он будет причастен к записи саундтрека «Черной пантеры».

Кадр из клипа Love

«Черная пантера» выйдет в США 16 февраля. Российская премьера — 26 февраля. В картине снялись Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Энди Серкис, Форест Уитакер и Мартин Фриман. По сюжету Т’Чалла возвращается домой в Ваканду, однако там его ждут испытания. События разворачиваются после другого фильма Marvel «Первый мститель: Противостояние», в котором впервые появился Черная пантера.

Этот персонаж стал одним из первых чернокожих супергероев американских комиксов.