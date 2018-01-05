Кендрик Ламар совместно с R&B-исполнительницей SZA
Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер лично назначил Кендрика Ламара продюсером и куратором будущего саундтрека к фильму,
Ранее Кендрик Ламар спрятал в своем последнем клипе Love подсказку, из которой можно понять, что он будет причастен к записи саундтрека «Черной пантеры».
«Черная пантера» выйдет в США 16 февраля. Российская премьера — 26 февраля. В картине снялись Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Энди Серкис, Форест Уитакер и Мартин Фриман. По сюжету Т’Чалла возвращается домой в Ваканду, однако там его ждут испытания. События разворачиваются после другого фильма Marvel «Первый мститель: Противостояние», в котором впервые появился Черная пантера.
Этот персонаж стал одним из первых чернокожих супергероев американских комиксов.