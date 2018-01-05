Гаджеты Apple на основе операционной системы iOS, кроме умных часов, и все компьютеры Мac затронула недавно обнаруженная уязвимость процессоров. Об этом говорится в официальном заявлении Apple.

Угрозы под названиями Meltdown и Spectre затрагивают все устройства и операционные системы, поэтому почти вся продукция Apple подвергнута опасности. Уязвимость может открыть злоумышленникам доступ к памяти ядра, где хранятся пароли, логины и другая конфиденциальная информация.

В целях безопасности, чтобы хакеры не смогли воспользоваться уязвимостью, компания советует загружать программы только из надежных источников, например, App Store.

В компании также подчеркнули, что уже выпустили обновления в iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2 для защиты от Meltdown. Вскоре Apple выпустит обновление для Safari, чтобы защитить от Spectre.

Ранее Microsoft выпустила экстренное обновление для защиты устройств с операционной системой Windows из-за уязвимости процессоров Intel, AMD и ARM.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась, что замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS для продления срока работы батареи смартфона.