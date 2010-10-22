«Человеческое тело — довольно сложный материал для получения необходимой информации. Хотя бы потому, что человеческое тело довольно быстро разлагается: меняются химический состав, физические свойства. То есть нам приходится добывать нужные данные так быстро, как только возможно. Сидя здесь, в офисе, я не могу рассказать вам подробно, как именно надо действовать и почему. Но самое сложное и самое главное — это отрешиться от эмоциональной составляющей: забыть, что перед тобой труп, смотреть на происходящее исключительно с научной точки зрения, игнорировать собственные чувства, моральные и этические аспекты. Никакой драматизм ситуации не должен мешать мне делать свою работу. Конечно, потрясение — это самая естественная реакция. У нас в бюро постоянно находятся 10−15 человеческих тел, слышны звуки пилы, очень специфический запах. Я работаю тут уже 25 лет, и мне до сих пор не удается игнорировать все это. У меня не получается просто пройти мимио трупа. Я все время напоминаю себе, зачем я здесь. Бывают дни, когда мне очень не хочется тут находиться, и я спрашиваю себя: „Ну почему я не спасатель на пляже Малибу?“ Ты видишь тела людей, которые еще несколько часов назад и не предполагали, что окажутся в нашем морге. Ты понимаешь, что жизнь — драгоценна, и нужно брать от нее все, пока это возможно».