«У каждого из вас в машине есть GPS, который может с точностью до 100 метров определить, где вы находитесь. Мы же пытаемся научиться вычислять, где расположен эпицентр землетрясения — причем с точностью до сантиметров. Полученные данные используются для того, чтобы отследить движения тектонических плит. Мы собираем информацию по всему, что происходит с земной корой в районе Лос-Анджелеса. К примеру, дом, в котором я живу, построен в довольно опасном месте — 3 тысячи лет назад тут случилось землетрясение силой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Теоретически, это может повториться. То есть то, чем мы занимаемся, очень важно. Потому что если вы не будете знать заранее, то что вам останется делать? — Сидеть и ждать, пока землетрясение не закончится. И радоваться, что в тот момент, когда оно началось, вы не занимались мытьем окон».
«Я написал 51 книгу и около 500 научных статей. Я почетный консул Гондураса в Лос-Анджелесе. В Иране есть месторождение нефти, названное моим именем. Я много путешествую, консультирую правительства нескольких стран. И я точно знаю: в мире нет другого такого города, как Лос-Анджелес. Этот город притягивает интеллектуальную элиту. Это лучшее место в мире для жизни. Тут огромное количество людей, с которыми есть о чем поговорить, обменяться идеями. Я связываю все свои успехи с тем, что мне удалось совместить несколько разных дисциплин. С 1954 года я преподаю в университете и не собираюсь уходить на пенсию. Я все еще крепок: я пишу по ночам, а днем преподаю, и мне очень нравится работать со студентами. Кстати, мой отец когда-то советовал мне: никогда не становись пенсионером, если сделаешь это — моментально опустишься».
«Будущее представляется чем-то очень захватывающим. Даже ребенок сегодня может предположить, что в ближайшем будущем нас будут окружать роботы: на земле, под водой, в воздухе. И с 99-процентной вероятностью, это действительно произойдет: умные, эффективные, проворные, мощные роботы, куда более продвинутые, чем сегодняшние модели, будут служить людям. И наш проект Microbat тоже старается внести свой вклад в этот процесс. Довольно интересно работать в городе, где столь развита индустрия развлечений. Это стимулирует. В конце концов, в научно-фантастических фильмах показывают те самые вещи, о разработке которых мечтают многие ученые. Летательные аппараты с машущими крыльями появлялись в кино много раз, хотя до сих пор до конца неясно, как они должны функционировать в реальном мире. С другой стороны, когда мы пишем проекты будущих исследований, мы уже знаем, что они попадут в руки тем людям, которые в какой-то степени находятся под влиянием увиденного в фильмах. В результате, получается, что ученые выдумывают какие-то странные вещи, потом они появляются в кино и заставляют людей поверить в реальность их существования. И эти вещи уже не кажутся столь уж странными».
«В жизни и в мире очень много случайностей. И этот факт вступает в конфликт с человеческим сознанием, которое развивалось, пытаясь обнаружить какую-то логику и последовательность в том, что происходит в окружающей действительности. Думаю, этот конфликт является главной причиной того, что люди вообще занимаются наукой. Мы хотим найти логические связи в мире вокруг нас, понять, почему все работает именно так, а не иначе. И попытки найти ответы на вопросы — это уже очень полезный опыт для любого человека. Индустрия развлечений создана для того, чтобы воздействовать на чувства человека. Она конструирует наполненные смыслом нарративы, которые, в результате, как-то объясняют различный человеческий опыт. То есть мы идем в кино развлекаться, но на самом деле удовлетворяем одну из главных наших потребностей. Существует представление о том, что наука игнорирует культуру, что ее интересуют исключительно рациональные факты. Однако на самом деле, наука и культура глубоко взаимосвязаны. Всех ученых интересует культура: как наука воздействует на остальной мир, как мир отвечает науке. Мне кажется, каждый ученый мечтает о том, чтобы его труд помогал найти ответы на самые общие вопросы, которые каждый из нас время от времени задает себе».
«Человеческое тело — довольно сложный материал для получения необходимой информации. Хотя бы потому, что человеческое тело довольно быстро разлагается: меняются химический состав, физические свойства. То есть нам приходится добывать нужные данные так быстро, как только возможно. Сидя здесь, в офисе, я не могу рассказать вам подробно, как именно надо действовать и почему. Но самое сложное и самое главное — это отрешиться от эмоциональной составляющей: забыть, что перед тобой труп, смотреть на происходящее исключительно с научной точки зрения, игнорировать собственные чувства, моральные и этические аспекты. Никакой драматизм ситуации не должен мешать мне делать свою работу. Конечно, потрясение — это самая естественная реакция. У нас в бюро постоянно находятся 10−15 человеческих тел, слышны звуки пилы, очень специфический запах. Я работаю тут уже 25 лет, и мне до сих пор не удается игнорировать все это. У меня не получается просто пройти мимио трупа. Я все время напоминаю себе, зачем я здесь. Бывают дни, когда мне очень не хочется тут находиться, и я спрашиваю себя: „Ну почему я не спасатель на пляже Малибу?“ Ты видишь тела людей, которые еще несколько часов назад и не предполагали, что окажутся в нашем морге. Ты понимаешь, что жизнь — драгоценна, и нужно брать от нее все, пока это возможно».
«Я переехал в Калифорнию уже после того, как получил докторскую степень. Мне казалось, что я хочу быть лабораторным ученым, а преподавание меня не интересует. Но затем мне предложили вести курс в университете, и мне неожиданно понравилось. В какой-то момент меня позвали в одну крупную компанию, но я уже не хотел оставлять преподавательскую деятельность. Мне сказали: „Мы повысим тебе зарплату, выплатим большие подъемные, погасим часть кредита за дом“. Но я, как идиот, ответил: „Нет, спасибо, мне нравится наука“. Конечно, были моменты, когда я жалел о том решении, но в общем, я очень рад, что ответил именно так. Да, я зарабатываю меньше, чем мог бы, но не испытываю постоянного давления. Каждая компания ведет исследования в своих конкретных областях, и если бы я трудился в одной из них, мне пришлось бы заниматься одной темой всю свою жизнь. Университеты, напротив, дают возможность работать над разными вещами, избирать самые причудливые направления. Мне приходилось вести семинар по постмодернизму. С коллегой-биологом мы вели курс по внеземной биологии: рассказывали о возможных формах жизни на других планетах».
«Мне довелось поработать над первыми попытками наладить коммуникацию в космосе. Я был первым ученым, которому удалось поймать сигнал радара, отразившегося от другой планеты. Потом я разрабатывал для армии методы связи, которые не могли бы быть расшифрованы противником. Впоследствии эти разработки легли в основу всей современной сотовой связи. Мне до сих пор трудно поверить, насколько широко распространились результаты тех моих исследований. Я ведь работал в тех областях математики, о которых все думали, что они никогда не смогут найти практического применения».