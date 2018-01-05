«Я хочу быть машиной, и я чувствую — что бы я ни делал, делая это подобно машине, это именно то, что я хочу делать», — говорил Энди Уорхол. Именно эти слова приходят на ум при просмотре нового клипа Джастина Тимберлейка на песню Filthy, ставшую первым синглом с его грядущего альбома Man of the Woods.

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По сюжету Тимберлейк представляет публике робота, который устраивает танцевальное шоу, повторяя движения певца. Режиссером Filthy выступил Марк Романек, снимавший клипы для Дэвида Боуи, Мадонны и Джей Зи.

Первый за пять лет студийный альбом Тимберлейка Man of the Woods выйдет 2 февраля.