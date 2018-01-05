«Я хочу быть машиной, и я чувствую — что бы я ни делал, делая это подобно машине, это именно то, что я хочу делать», — говорил Энди Уорхол. Именно эти слова приходят на ум при просмотре нового клипа Джастина Тимберлейка на песню Filthy, ставшую первым синглом с его грядущего альбома Man of the Woods.

По сюжету Тимберлейк представляет публике робота, который устраивает танцевальное шоу, повторяя движения певца. Режиссером Filthy выступил Марк Романек, снимавший клипы для Дэвида Боуи, Мадонны и Джей Зи.

Первый за пять лет студийный альбом Тимберлейка Man of the Woods выйдет 2 февраля.