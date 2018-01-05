Телеканал HBO официально подтвердил, что финальный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, однако точная дата премьеры пока не разглашается. Об этом сообщает The Guardian

Это будет самый большой перерыв между сезонами. Съемки последнего сезона начались в октябре и продлятся до середины 2018 года. Известно, что восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов, а режиссерами выступят создатели и главные сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс.

Программный директор HBO Кейси Блойс отметил, что для предотвращения утечек создатели сериала снимут несколько вариантов финальной серии.

Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное число просмотров. Первый сезон «Игры престолов» вышел 17 апреля 2011 года.

Недавно Королевская почта Великобритании объявила, что выпустит серию марок посвященную «Игре престолов».