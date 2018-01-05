На YouTube-канале рэпера Джей Зи опубликован клип на песню Family Feud, которую он записал при участии своей жены Бейонсе.

Family Feud — песня с последней, 14-ой студийной пластинки Джей Зи «4:44», релиз которой состоялся в июне этого года. Как обычно, первыми новый клип посмотрели подписчики стримингового сервиса рэпера Tidal.

Первая часть видео скорее напоминает короткометражный фильм, который начинается со сцены убийства в 2444 году, после чего сквозь калейдоскоп годов возникает такая картина: в 2050 году женщины переписывают Конституцию США. В конце видео действие возвращается в 2018 год — Джей Зи исповедуется и заявляет, что семья превыше всего. О социальных темах, а также проблемах в браке, в частности о супружеской неверности, в своих последних альбомах поют Джей Зи и Бейонсе — в альбоме Lemonade, который вышел в 2016 году, певица пела о том, как пережила измену мужа, а впоследствии простила его.

Режиссер восьмиминутного клипа — Ава ДюВерней, которая сняла фильм о Мартине Лютере Кинге «Сельма». В клипе также появляется Блю Айви, дочь Джей Зи и Бейонсе, а также актрисы Джессика Честейн, Бри Ларсон, Рашида Джонс, Розарио Доусон и другие.

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