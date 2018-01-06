Когда заканчиваются праздники, наступает время раскаяния за съеденное, и мы планируем поход в спортзал. Тренировки со свободным весом в эти дни вызывают тошноту и головные боли, поэтому лучше вспомнить упражнения на координацию. В январе важней всего твердо стоять на ногах.
1. Ласточка
Задействованы мышцы пресса, спины и ягодиц
Техника выполнения:
Ноги вместе. Напрягите мышцы живота и вытяните назад правую ногу, руки в стороны, нога и туловище параллельны полу. Задержитесь в этом положении на 10−15 секунд.
Комментарий:
Если чувствуете, что упражнение слишком простое, — закройте глаза.
2. Приседание на одной ноге на стул
Задействованы мышцы ног
Техника выполнения:
Ноги на ширине плеч. Поднимите oднy нoгy и вытяните ее вперед, присядьте. Вытянутые руки держите прямо перед собой. Коснитесь ягодицами стула и встаньте.
Комментарий:
Taз во время приседания отводите нaзaд, не наклоняйтесь вперед.
3. Стойка на лопатках
Задействованы мышцы пресса и спины
Техника выполнения:
Лягте на пол, руки вдоль туловища. Напрягая мышцы пресса, поднимите ноги вверх до угла в 90 градусов. Далее оторвите от пола ягодицы, подперев поясницу руками. Задержаться в этом положении на 15−20 секунд.
4. Уголок
Задействованы мышцы пресса
Техника выполнения:
Сядьте на пол, вытяните ноги вперед, спину держите прямо. Обопритесь туловищем на руки, согнутые в коленях ноги оторвите от пола и задержите в воздухе.
Комментарий:
Разрешается легкий сгиб локтей.
5. Фокусник
Задействованы мозги
Техника выполнения:
Стойте ровно. Возьмите два мандарина — по одному в каждую руку. По очереди подкидывайте и ловите их. Количество повторений не ограничено.
Комментарий:
Старайтесь взглядом не следить за мандаринами.