Когда заканчиваются праздники, наступает время раскаяния за съеденное, и мы планируем поход в спортзал. Тренировки со свободным весом в эти дни вызывают тошноту и головные боли, поэтому лучше вспомнить упражнения на координацию. В январе важней всего твердо стоять на ногах.

1. Ласточка

Задействованы мышцы пресса, спины и ягодиц

Техника выполнения:

Ноги вместе. Напрягите мышцы живота и вытяните назад правую ногу, руки в стороны, нога и туловище параллельны полу. Задержитесь в этом положении на 10−15 секунд.

Комментарий:

Если чувствуете, что упражнение слишком простое, — закройте глаза.

2. Приседание на одной ноге на стул

Задействованы мышцы ног

Техника выполнения:

Ноги на ширине плеч. Поднимите oднy нoгy и вытяните ее вперед, присядьте. Вытянутые руки держите прямо перед собой. Коснитесь ягодицами стула и встаньте.

Комментарий:

Taз во время приседания отводите нaзaд, не наклоняйтесь вперед.

3. Стойка на лопатках

Задействованы мышцы пресса и спины

Техника выполнения:

Лягте на пол, руки вдоль туловища. Напрягая мышцы пресса, поднимите ноги вверх до угла в 90 градусов. Далее оторвите от пола ягодицы, подперев поясницу руками. Задержаться в этом положении на 15−20 секунд.

4. Уголок

Задействованы мышцы пресса

Техника выполнения:

Сядьте на пол, вытяните ноги вперед, спину держите прямо. Обопритесь туловищем на руки, согнутые в коленях ноги оторвите от пола и задержите в воздухе.

Комментарий:

Разрешается легкий сгиб локтей.

5. Фокусник

Задействованы мозги

Техника выполнения:

Стойте ровно. Возьмите два мандарина — по одному в каждую руку. По очереди подкидывайте и ловите их. Количество повторений не ограничено.

Комментарий:

Старайтесь взглядом не следить за мандаринами.