Четыре женщины обвинили голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса в сексуальных домогательствах. Они подали гражданские иски, а две из них заявили об изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.

Имя одной из них — Хэли Брист. По ее словам, Хаггис пытался ее изнасиловать. Еще три женщины, которые пожелали сохранить анонимность, связались с Брист после того, как узнали про ее иск. Домогательства, о которых сообщают истцы, происходили в период с 1996 по 2015 годы.

Одна из пострадавших утверждает, что Хаггис изнасиловал ее 22 года назад. Ей тогда было 28 лет, и она работала на съемочной площадке телешоу, которое продюсировал Хаггис. По ее словам, он был «абсолютным боссом», и она не чувствовала, что вправе сказать «нет».

Адвокат Хаггиса утверждает, что Хаггис «никого не насиловал». Что касается иска, поданного одной из женщин, Хаггис обвинил ее в вымогательстве и подал встречный иск, заявив, что эта женщина требовала от него 9 миллионов долларов.

Пол Хаггис — сценарист «Малышки на миллион» и режиссер «Столкновения», за который он получил два «Оскара» в 2004 году. Он также работал над сценариями картин «Казино Рояль» и «Письма с Иводзимы».