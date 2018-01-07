Четвертый сезон «Фарго» может выйти уже в 2019 году, сообщил исполнительный директор телеканала FX Джон Лэндграф. Еще летом прошлого года съемки были под вопросом — у автора сериала Ноя Хоули не было идей для нового сценария. Теперь же, по словам Лэндграфа, они появились.

Сейчас Хоули занят на других проектах — он снимает второй сезон «Легиона» и работает над фильмом «Доктор Дум».

Третий сезон «Фарго» с Юэном Макгрегором в двух ролях вышел в апреле 2017 года. Сериал получил 16 номинаций на «Эмми», но выиграл только в категории «Лучший оригинальный саундтрек».

Второй сезон, в котором снялись Патрик Уилсон и Кирстен Данст, вышел в октябре 2015-го. Премьера первого сезона с Билли Бобом Торнтоном и Мартином Фрименом в главных ролях состоялась в апреле 2014-го.