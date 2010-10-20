Истории Фотоистории Мокрое дело Фотограф Кели Андерсон-Стейли (Keliy Anderson-Staley) сделала серию портретов молодых нью-йоркских пар в старинной технике мокрого коллодионного процесса, с применением оптики прошлого века. Выдержка составляла от десяти до сорока секунд, поэтому моделям было сложно долго оставаться неподвижными, и они вынуждены были опираться друг на друга, отчего их позы выглядят несколько неестественными. фото любовь Молли и Джесси, 2004 Эрин и Бен, 2005 Эрджи и Ник, 2009 Майкл и Хизер, 2008 Микаэл и Милена, 2009 Парита и Михир, 2009 Джулиус и Колин, 2008 Эвон и Эмма, 2008 фото любовь фото любовь 20 октября 2010 Далее Тихий час