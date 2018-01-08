В Лос-Анджелесе в отеле «Беверли-Хилтон» состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

В категории «Лучший драматический фильм» премию получил фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил «Золотой глобус» за лучший сценарий. Кроме того, в номинации «Лучшая актриса драматического фильма» награду получила Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая роль Милдред Хейз в «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На эту награду также претендовали Джессика Честейн, Салли Хокинс, Мэрил Стрип и Мишель Уильямс.

And the Best Motion Picture — Drama winner is… @3Billboards ! Congratulations to the entire cast! #GoldenGlobes pic.twitter.com/5CIJ3vavNw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 января 2018 г. Гэри Олдмен стал лучшим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Гильермо дель Торо одержал победу в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды». Приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получил фильм Греты Гервиг «Леди Берд», а Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в этой картине, получила награду за «Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле».

«Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Исполнительницу главной роли Элизабет Мосс назвали лучшей актрисой в драматическом сериале.

Немало «Золотых глобусов» собрал сериал «Большая маленькая ложь»: он получил награду за лучший мини-сериал, лучшей актрисой в этом жанре стала Николь Кидман, а Александр Скарсгард и Лора Дерн получили награды за лучшую роль второго плана.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале завоевал Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы». Юэн Макгрегор получил аналогичную премию за роль в мини-сериале «Фарго».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина «На пределе» производства Германии и Франции, оставив без награды российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Лучшим анимационным фильмом назвали «Тайну Коко».