Руководство Showtime хочет продлить «Твин Пикс» на четвертый сезон. Об этом сообщает IndieWire.

«Я не знаю, как скоро он [Дэвид Линч] захочет это сделать. Но двери Showtime всегда открыты для Марка [Фроста] и Дэвида, будь то «Твин Пикс» или что-то еще, что они захотят обсудить», — заявил представитель компании Гэри Левайн. Он также отметил, что их совместная работа получилась экстраординарной, как и реакция поклонников.

Исполнительный директор Showtime Дэвид Невис добавил, что они обсуждают с Линчем «Твин Пикс», потому что сериал вызывает «стабильный интерес».

Сам Дэвид Линч этого не исключает возможность продолжения. «Пока рано говорить, будет ли четвертый сезон сериала. Если такое случится, то вам придется подождать пару лет, потому что у нас ушло 4,5 года на создание третьего сезона», — приводит слова Линча издание EW.

Сериал «Твин Пикс» вышел в 1990 году и изначально состоял из 48 серий, разбитых на два сезона. После 25-летнего перерыва в 2017 году состоялась премьера третьего сезона.

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