Telegram Павла Дурова собирается запустить собственную блокчейн-систему Telegram Open Network (TON) и криптовалюту под названием Gram к марту 2018 года. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

В начале 2018 года мессенджер планирует привлечь 500 миллионов долларов от инвесторов. По информации издания, во время ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение средств) Telegram привлечет 3−5 миллиардов долларов. TechCrunch отмечает, что цифры могут измениться.

Блокчейн-платформа TON позволит безопасно производить платежи внутри Telegram. Пользователям будет доступен электронный кошелек Telegram Wallet, через который можно будет переводить как криптовалюту, так и обычные деньги.