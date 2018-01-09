В Лос-Анджелесе в 75-й раз вручили премию «Золотой глобус». Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать протест против домогательств и сексуального насилия, а также объявить о новой кампании Time's Up («Время истекло») по борьбе с дискриминацией по половому признаку.
Несмотря на то, что весь ход церемонии был пронизан знаками солидарности с движением за равноправие, выяснилось, что в крупной категории «Лучший режиссер» не оказалось ни одной женщины, хотя в киносообществе не раз заявляли, что режиссер и актриса Грета Гервиг должна попасть в список номинантов. Кстати, Грета Гервиг и правда выиграла «Золотой глобус», но в другой номинации. Подробнее о том, кто получил награды, можно прочитать здесь.
На ситуацию обратила внимание Натали Портман — одна короткая фраза актрисы, на тонкой грани между обычной констатацией факта и внезапной остротой, вызвала бурную реакцию. «А вот и все номинанты-мужчины», — произнесла Портман, после чего в зале раздались возгласы и аплодисменты, а камеры тут же зафиксировали реакцию «номинантов-мужчин».
all MALE nominees— Nicole Dellert (@nic_heartsburgs)
pic.twitter.com/ckmi5uIx77 8 января 2018 г.
Так отреагировал Гильермо дель Торро, который и выиграл «Золотой глобус» в этой категории.
Реакция режиссера фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона.
Кристофера Нолана это тоже задело.
Ридли Скотт отреагировал наиболее живописно.
Стивен Спилберг, наверное, показал наиболее нейтральную эмоцию.
О том, что в последний раз женщина получила награду за режиссуру в 1984 году, напомнила Барбара Стрейзанд, объявляя лучший фильм. И этой женщиной была сама Барбара Стрейзанд. Она получила «Золотые глобусы» сразу в двух категориях за фильм «Йентл».
Barbra Streisand is the only woman to win a
#GoldenGlobefor Best Director (for Yentl in 1984). That stat will not be broken this year as there are no women nominated in that category. pic.twitter.com/bGwKBtTpGk
— Women Film Directors (@women_direct)
8 января 2018 г.