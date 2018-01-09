В Лос-Анджелесе в 75-й раз вручили премию «Золотой глобус». Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать протест против домогательств и сексуального насилия, а также объявить о новой кампании Time's Up («Время истекло») по борьбе с дискриминацией по половому признаку.

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Несмотря на то, что весь ход церемонии был пронизан знаками солидарности с движением за равноправие, выяснилось, что в крупной категории «Лучший режиссер» не оказалось ни одной женщины, хотя в киносообществе не раз заявляли, что режиссер и актриса Грета Гервиг должна попасть в список номинантов. Кстати, Грета Гервиг и правда выиграла «Золотой глобус», но в другой номинации. Подробнее о том, кто получил награды, можно прочитать здесь.

На ситуацию обратила внимание Натали Портман — одна короткая фраза актрисы, на тонкой грани между обычной констатацией факта и внезапной остротой, вызвала бурную реакцию. «А вот и все номинанты-мужчины», — произнесла Портман, после чего в зале раздались возгласы и аплодисменты, а камеры тут же зафиксировали реакцию «номинантов-мужчин».

Так отреагировал Гильермо дель Торро, который и выиграл «Золотой глобус» в этой категории.

Реакция режиссера фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона.

Кристофера Нолана это тоже задело.

Ридли Скотт отреагировал наиболее живописно.

Стивен Спилберг, наверное, показал наиболее нейтральную эмоцию.

О том, что в последний раз женщина получила награду за режиссуру в 1984 году, напомнила Барбара Стрейзанд, объявляя лучший фильм. И этой женщиной была сама Барбара Стрейзанд. Она получила «Золотые глобусы» сразу в двух категориях за фильм «Йентл».