Телеканал Showtime опубликовал первый официальный трейлер сериала «Патрик Мелроуз» режиссера Эдварда Бергера. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. В сериале также снялись Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Индира Варма и другие.

В основу сюжета лег цикл романов о герое Патрике Мелроузе, написанный Эдвардом Сент-Обином. Действие охватывает время с 1960-х до начала нулевых и описывает травматичное детство главного героя, когда он терпел жестокое обращение отца, а также его зрелые годы, в которых фигурирует наркотическая и алкогольная зависимость, с которой борется герой Камбербэтча.

«Патрик Мелроуз» — совместный проект телеканалов Showtime и Sky Atlantic. Ранее вводный трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале Sky Atlantic.

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