Виды кровной мести
Гьякмаррья
Традиция кровной мести в Албании основана на «Кануне» («Законе»), написанном Леком Дукагьини. Кодекс провозглашает, что если мужчина убивает мужчину, кровь должна быть искуплена кровью. Созданный в XV веке, «Канун» прослужил до середины XX. Однако гьякмаррья (практика убийства в ответ на убийство) существует по сей день, о чем нередко сообщают албанские газеты.
Уту
Уту часто описывается как кровная месть среди новозеландских маори. Но это лишь система понятий, регулирующая обмен поступками и призванная определять степень мести: когда требуется кровь, а когда можно ограничиться оскорбительной песней. Главное — это принцип обмена дарами, согласно которому, за все, что человек получает, он должен воздать. Поэтому тот, кто отказался от мщения, вынуждает своих родных выполнить эту обязанность за него, чтобы спасти честь племени.
Катакиути
В 1616 году статья 33 из «Стостатейных установлений Токугавы» узаконила в Японии институт мести — катакиути. Однако власть запрещала ответное мщение. Катакиути предполагала месть не только за члена семьи, но и за обиду, нанесенную господину. Поэтому катакиути придавалось большое значение в Бусидо — кодексе самурая, где она трактовалась как удовлетворение от чувства справедливости.
«Месть» на службе ВМФ СССР
Дизельная подводная лодка М-200, заложенная в 1940 году и строившаяся в годы войны на народные пожертвования, вошла в состав Северного флота 28 мая 1943 года. Свое название «Месть» лодка приобрела в июне 1943 г. особым приказом наркома ВМФ. Такое необычное имя объясняется в первую очередь тем, что сбором средств на постройку лодки занимались вдовы погибших моряков. С 1943 по 1944 год «Месть» совершила шесть боевых походов и потопила два вражеских судна. 21 ноября 1956 года «Месть» затонула в Суурупском проливе Балтийского моря в результате столкновения с эскадренным эсминцем «Статный». Несколько человек погибли сразу при столкновении, а 28 членов экипажа оказались запертыми в залегшей на грунт лодке. Вода, постепенно пребывая в отсеки, медленно убивала подводников. В ходе спасательной операции, которая длилась три дня и впоследствии была признана одной из самых бездарных, не был спасен ни один моряк. 29 ноября, спустя 8 дней, «Месть» была поднята со дна спасательным судном «Коммуна» и отбуксирована в Таллин. В апреле 1957 года лодка была восстановлена и переоборудована в учебно-тренировочную станцию. Однако годом позже, в 1958-м, на таллинской базе Главвторчермета на полуострове Пальяссаар лодка «Месть» была разрезана на металлолом.
Знаменитые мстители, которых не было
Зорро
Несмотря на испанские корни, Зорро считается первым американским супергероем, рожденным задолго до всплеска интереса к подобным персонажам во времена Великой депрессии. Зорро появился в 1919 году в рассказе «Проклятие Капистрано» американского автора Джонстона МакКалли. Тот и не подозревал, что произвел легенду. Это стало очевидно через год, когда на экраны вышел фильм «Знак Зорро» с Дугласом Фэрбэнксом. Исследователи полагают, что созданный Фэрбэнксом образ заложил стандарт для супергероев будущего: тайна личности, желание мстить за обиженных, а также лицо, скрытое наполовину маской. Впрочем, исследователи напоминают, что Зорро в описании МакКалли носил маску, скрывавшую лицо полностью.
Вильгельм Телль
Согласно «Люцернским хроникам», 18 ноября 1307 года Вильгельм Телль, повинуясь приказу наместника Гесслера, сбивает выстрелом из арбалета яблоко с головы сына. На вопрос Гесслера, зачем нужна вторая стрела, Телль ответил, что, дрогни его рука, она предназначалась для самого наместника. Тогда Гесслер приказывает схватить Телля и заточить его в замок Кюснахт. По дороге Теллю удается бежать. Чуть позже он подкарауливает наместника и убивает его той самой стрелой. Несмотря на убедительность «Хроник», историки ставят под сомнение личность Телля, указывая на то, что подобный сюжет был широко распространен в средневековой Европе — от Норвегии до Болгарии, причем первые упоминания относятся к Х веку.
Самая популярная в Японии история мести
14 марта 1701 года молодой землевладелец Асано бросился с мечом на придворного советника Есинаки Киру. Причина этого была в том, что Кира не пожелал поделиться с Асано секретами придворного протокола, и на одной из церемоний Асано ошибся. Кира получил отставку, а Асано вынужден был совершить сеппуку. Вассалам Асано теперь надлежало стать ронинами и искать нового хозяина. На общем собрании 47 ронинов решили убить Киру. 14 декабря 1702 года они, переодевшись пожарными, миновали городскую стражу, захватили особняк Киры и отсекли ему голову. С этой вестью одиного ронина решено было отправить к вдове Асано. Остальные были схвачены. От позорного обезглавливания решено было отказаться: ронины исполняли долг, отстояли честь господина. 46 ронинам было позволено совершить сеппуку. Последний, отосланный к вдове Асано, прожил до старости, оставив записки очевидца. История 47 ронинов приобрела мгновенную популярность в искусстве, о чем свидетельствует тот факт, что спустя 12 дней после событий на сцене столичного театра была показана пьеса по мотивам произошедшего. Одним из последних произведений по этому сюжету стал фильм «47 ронинов» Кона Ичикавы.
Три официально зафиксированных мстителя
TBF Avenger
Bajaj Avenger
Hillman Avenger
Настоящая история графа Монте-Кристо
Составил Михаил Казиник. Фотографии Everett Collection, Corbis / RPG, Gamma / East News.