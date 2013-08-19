Виды кровной мести

Гьякмаррья

Традиция кровной мести в Албании основана на «Кануне» («Законе»), написанном Леком Дукагьини. Кодекс провозглашает, что если мужчина убивает мужчину, кровь должна быть искуплена кровью. Созданный в XV веке, «Канун» прослужил до середины XX. Однако гьякмаррья (практика убийства в ответ на убийство) существует по сей день, о чем нередко сообщают албанские газеты.

Уту

Уту часто описывается как кровная месть среди новозеландских маори. Но это лишь система понятий, регулирующая обмен поступками и призванная определять степень мести: когда требуется кровь, а когда можно ограничиться оскорбительной песней. Главное — это принцип обмена дарами, согласно которому, за все, что человек получает, он должен воздать. Поэтому тот, кто отказался от мщения, вынуждает своих родных выполнить эту обязанность за него, чтобы спасти честь племени.

Катакиути

В 1616 году статья 33 из «Стостатейных установлений Токугавы» узаконила в Японии институт мести — катакиути. Однако власть запрещала ответное мщение. Катакиути предполагала месть не только за члена семьи, но и за обиду, нанесенную господину. Поэтому катакиути придавалось большое значение в Бусидо — кодексе самурая, где она трактовалась как удовлетворение от чувства справедливости.

«Двигайся не торопясь, и день твоего отмщения придет». Фрэнк Херберт, фантаст

«Месть» на службе ВМФ СССР

Дизельная подводная лодка М-200, заложенная в 1940 году и строившаяся в годы войны на народные пожертвования, вошла в состав Северного флота 28 мая 1943 года. Свое название «Месть» лодка приобрела в июне 1943 г. особым приказом наркома ВМФ. Такое необычное имя объясняется в первую очередь тем, что сбором средств на постройку лодки занимались вдовы погибших моряков. С 1943 по 1944 год «Месть» совершила шесть боевых походов и потопила два вражеских судна. 21 ноября 1956 года «Месть» затонула в Суурупском проливе Балтийского моря в результате столкновения с эскадренным эсминцем «Статный». Несколько человек погибли сразу при столкновении, а 28 членов экипажа оказались запертыми в залегшей на грунт лодке. Вода, постепенно пребывая в отсеки, медленно убивала подводников. В ходе спасательной операции, которая длилась три дня и впоследствии была признана одной из самых бездарных, не был спасен ни один моряк. 29 ноября, спустя 8 дней, «Месть» была поднята со дна спасательным судном «Коммуна» и отбуксирована в Таллин. В апреле 1957 года лодка была восстановлена и переоборудована в учебно-тренировочную станцию. Однако годом позже, в 1958-м, на таллинской базе Главвторчермета на полуострове Пальяссаар лодка «Месть» была разрезана на металлолом.

Знаменитые мстители, которых не было

Несмотря на испанские корни, Зорро считается первым американским супергероем, рожденным задолго до всплеска интереса к подобным персонажам во времена Великой депрессии. Зорро появился в 1919 году в рассказе «Проклятие Капистрано» американского автора Джонстона МакКалли. Тот и не подозревал, что произвел легенду. Это стало очевидно через год, когда на экраны вышел фильм «Знак Зорро» с Дугласом Фэрбэнксом. Исследователи полагают, что созданный Фэрбэнксом образ заложил стандарт для супергероев будущего: тайна личности, желание мстить за обиженных, а также лицо, скрытое наполовину маской. Впрочем, исследователи напоминают, что Зорро в описании МакКалли носил маску, скрывавшую лицо полностью.

Согласно «Люцернским хроникам», 18 ноября 1307 года Вильгельм Телль, повинуясь приказу наместника Гесслера, сбивает выстрелом из арбалета яблоко с головы сына. На вопрос Гесслера, зачем нужна вторая стрела, Телль ответил, что, дрогни его рука, она предназначалась для самого наместника. Тогда Гесслер приказывает схватить Телля и заточить его в замок Кюснахт. По дороге Теллю удается бежать. Чуть позже он подкарауливает наместника и убивает его той самой стрелой. Несмотря на убедительность «Хроник», историки ставят под сомнение личность Телля, указывая на то, что подобный сюжет был широко распространен в средневековой Европе — от Норвегии до Болгарии, причем первые упоминания относятся к Х веку.

«Наше чувство мести так же точно, как наше математическое знание; до тех пор пока обе части уравнения не станут тождественны, мы не сможем избавиться от чувства, будто что-то осталось невыполненным». Инадзо Нитобе, дипломат

14 марта 1701 года молодой землевладелец Асано бросился с мечом на придворного советника Есинаки Киру. Причина этого была в том, что Кира не пожелал поделиться с Асано секретами придворного протокола, и на одной из церемоний Асано ошибся. Кира получил отставку, а Асано вынужден был совершить сеппуку. Вассалам Асано теперь надлежало стать ронинами и искать нового хозяина. На общем собрании 47 ронинов решили убить Киру. 14 декабря 1702 года они, переодевшись пожарными, миновали городскую стражу, захватили особняк Киры и отсекли ему голову. С этой вестью одиного ронина решено было отправить к вдове Асано. Остальные были схвачены. От позорного обезглавливания решено было отказаться: ронины исполняли долг, отстояли честь господина. 46 ронинам было позволено совершить сеппуку. Последний, отосланный к вдове Асано, прожил до старости, оставив записки очевидца. История 47 ронинов приобрела мгновенную популярность в искусстве, о чем свидетельствует тот факт, что спустя 12 дней после событий на сцене столичного театра была показана пьеса по мотивам произошедшего. Одним из последних произведений по этому сюжету стал фильм «47 ронинов» Кона Ичикавы.

Три официально зафиксированных мстителя

TBF Avenger

Bajaj Avenger

Американские торпедные бомбардировщики «Мститель» вошли в историю не столько своим участием в битве за Мидуэй 4 июня 1942 года, сколько своим участием в рождении легенды о Бермудском треугольнике. Наделавший шума инцидент, получивший в Америке название «Рейс 19», имел место 5 декабря 1945 года. В этот день пять «Мстителей» ушли в тренировочный полет с военной базы во Флориде, после чего связь со всеми пятью самолетами пропала, и ни один из них так и не вернулся на базу. Посланный на поиски пропавших «Мстителей» гидросамолет PBM-5 также бесследно исчез.

Hillman Avenger

Индийская автомобильная компания «Бажаж Авто» известна за пределами Индии в основном своими трехколесными мотоциклами, которые выполняют функцию мототакси по всему миру, от Афганистана до Перу. Мало кто знает, что «Бажаж Авто» выпускает также полноценные дорожные мотоциклы. Одна из последних моделей компании, обладающая 180-кубовым двигателем, носит имя «Мститель» и продается по всей Индии через широкую дилерскую сеть. Рекламная компания «Мстителя», на которую были потрачены немалые деньги, проходит под лозунгом «Почувствуй себя как бог».

«Принцип «око за око» сделает весь мир слепым». Махатма Ганди, политик

Настоящая история графа Монте-Кристо

Английская компания Hillman выпускала седан Avenger всего шесть лет — с 1970 по 1976 гг. Впоследствии марка Hillman была куплена Chrysler, а к «Мстителю» была применена практика, именуемая в английском badge engineering, то есть выпуск аналогичного автомобиля под разными марками. Под разными названиями Avenger выпускался вплоть до 1990 года. Первой страной, которая прекратила производство «Мстителя», были США, где «Мститель» продавался под маркой Plymouth Cricket, то есть «Сверчок». Последней страной была Аргентина, где «Мститель» назывался Volkswagen 1500.

Прототипом Эдмона Дантеса из «Графа Монте-Кристо» был небогатый сапожник Франсуа Пико. В 1807 году Маргарита Вигору, дочь богатых родителей, согласилась выйти за него замуж. Пико поделился этой новостью со своим другом — Матье Луппианом. Однако тот, подговорив троих друзей (среди которых был Антуан Аллю), написал на Пико донос, в котором говорилось, что он английский шпион. Спустя пару дней Пико оказался в тюрьме, где провел семь лет. Там он познакомился с итальянским прелатом. Страдающий от болезни, прелат вскоре умер, завещав Пико свое имение в Италии, а также рассказал о тайнике с золотом. В 1814 году Наполеон отказался от власти, и Пико вышел на свободу. Тюрьма изменила его, в свои 34 он выглядел как старик. Пико сразу оформил бумаги на имущество прелата, а затем стал выяснять обстоятельства своего ареста. Он узнал, что Маргарита ждала его два года, а потом вышла замуж за Луппиана. Под именем аббата Бальдини Пико поехал в Рим, где нашел Антуана Аллю. Тот не узнал Пико и все рассказал. Тогда Пико решил мстить. Под именем Просперо он устроился в ресторан Луппиана. Вскоре после этого один из составителей доноса был найден заколотым кинжалом, на рукоятке которого было вырезано «Номер один». Затем Пико отравил второго сообщника, к гробу которого прикрепил записку «Номер два». Для Луппиана Пико приготовил изощренную месть. Вначале он нанял беглого каторжника, чтобы тот изнасиловал дочь Луппиана. Потом Пико втянул сына Луппиана в известную банду и сдал полиции. Спустя несколько месяцев Луппиан был найден с ножом в груди. На рукоятке ножа было написано «Номер три». В живых оставался только один составитель доноса — Антуан Аллю. Но пока Пико охотился за ним, Аллю, догадавшийся, что официант Просперо — это и есть Пико, сам вышел на охоту. Он подстерег Пико, жестоко избил его, а затем заточил в подвале и долго пытал, надеясь выведать тайну богатства итальянского прелата. Пико хранил молчание, и Аллю его убил. Спасаясь от полицейского преследования, он бежал в Англию, где в 1828 году заболел и умер. Исповедуясь, Аллю рассказал всю историю священнику. Тот записал ее на бумагу, скрепил подписью умирающего и отправил французской полиции. Полиция не дала этому делу ход, и в 1838 году французский архивариус Жак Пеше обнаружил этот документ в полицейском архиве и опубликовал его в своей статье, которая и попалась на глаза Александру Дюма.