Бывшие сотрудники Google инженеры Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подали иск к компании, обвинив Google в дискриминации по расовому признаку и политическим взглядам. Об этом сообщает Reuters.

По мнению исцов, Google не защищает от притеснений белых мужчин с консервативными взглядами, которые в том числе поддерживают президента США Дональда Трампа. Бывшие сотрудники требуют выплатить им компенсацию, они также просят обязать компанию прекратить дискриминацию по политическим взглядам.

В иске говорится, что Гудмана уволили из Google в декабре 2016 года после конфликта с коллегой-мусульманином на внутреннем форуме компании.

Деймора уволили в августе 2017 года нарушение корпоративной этики. Инженер написал манифест против равноправия в IT-индустрии, в котором объяснил преобладание мужчин среди программистов гормональными различиями. За несколько месяцев его увольнение стало популярной темой для обсуждения среди американских блогеров правых взглядов, у него появились сторонники, а сам Деймор нанял представителя Республиканской партии в качестве своего адвоката.

Джеймс Деймор в футболке Goolag.