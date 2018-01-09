Бывшие сотрудники Google инженеры Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подали иск к компании, обвинив Google в дискриминации по расовому признаку и политическим взглядам. Об этом
По мнению исцов, Google не защищает от притеснений белых мужчин с консервативными взглядами, которые в том числе поддерживают президента США Дональда Трампа. Бывшие сотрудники требуют выплатить им компенсацию, они также просят обязать компанию прекратить дискриминацию по политическим взглядам.
В иске говорится, что Гудмана уволили из Google в декабре 2016 года после конфликта с коллегой-мусульманином на внутреннем форуме компании.
Деймора уволили в августе 2017 года нарушение корпоративной этики. Инженер написал
Джеймс Деймор в футболке Goolag.
#NewProfilePic pic.twitter.com/EaD4tKoH21
— James Damore (@JamesADamore)
August 10, 2017