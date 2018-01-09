Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на сайте премии.

«Нелюбовь» претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Конкурентами российского фильма стали киноленты «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пак Чхан-ука и «Коммивояжер» Асгхара Фархади.

В этом году лидером по числу номинаций на премию BAFTA стала мелодрама Гильермо Дель Торо «Форма воды» — фильм претендует на двенадцать наград. 71-я церемония вручения премии BAFTA пройдет 18 февраля в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева также включена в шорт-лист премии «Оскар». Кроме того, картина была номинирована на «Золотой глобус», но в итоге награду получила картина «На пределе» производства Германии и Франции. Фильм вышел в российский прокат 1 июня и уже получил множество наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.