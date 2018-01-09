8 января компания Oculus представила два новых VR-шлема. На территории Китая будет выпущена модель Mi VR Standalone, а на международном рынке — Oculus Go.

Производством обеих версий шлема займется китайская компания Xiaomi. Автономная VR-гарнитура Oculus Go будет стоить 199 долларов и поступит в продажу уже в этом году.

oculus.com

Новый шлем виртуальной реальности будет функционировать на базе современного процессора Snapdragon 821 от Qualcomm, а расширение экранов матриц составит 2560х1440 пикселей.

В основу Mi VR Standalone, которую создали специально для китайского рынка, лягут технологии компании Oculus, принадлежащей Facebook. Этот шлем будет продаваться только в Китае, и местные пользователи не смогут получить доступ к Facebook, поскольку социальная сеть там заблокирована с 2009 года.