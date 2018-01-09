5 января прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за признания представителей компании в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone,
По информации агентства, дело возбуждено по факту «запланированного устаревания» продукции Apple. Расследование завели на основании жалобы общественной организации «Стоп запланированному устареванию» и поручено Главному управлению по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Министерства экономики Франции (DGCCRF).
Ранее иски против Apple подали жители сразу нескольких штатов США. Самый громкий из них принадлежит жительнице Калифорнии, которая обратилась в суд с требованием взыскать с компании 999999999000 долларов.
В Apple уверяют, что замедление работы старых моделей смартфонов необходимо для продления срока службы аккумулятора, а не с целью дополнительной выручки. Тем не менее, в конце декабря представители корпорации пообещали перестать использовать подобные методы сохранения срока службы iPhone и заявили о намерении выпустить обновление iOS, которое позволит следить за аккумулятором. Пока оно не вышло, владельцы iPhone 6 и более поздних моделей смогут заменить батарею по сниженной цене — 29 долларов вместо 79.
Кроме того, недавно Apple подтвердила критическую уязвимость iPhone, iPad и Mac. Угрозы под названиями Meltdown и Spectre могут открыть злоумышленникам доступ к памяти ядра, где хранятся пароли, логины и другая конфиденциальная информация.