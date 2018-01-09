5 января прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за признания представителей компании в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, передает французское информационное агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

По информации агентства, дело возбуждено по факту «запланированного устаревания» продукции Apple. Расследование завели на основании жалобы общественной организации «Стоп запланированному устареванию» и поручено Главному управлению по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Министерства экономики Франции (DGCCRF).

Ранее иски против Apple подали жители сразу нескольких штатов США. Самый громкий из них принадлежит жительнице Калифорнии, которая обратилась в суд с требованием взыскать с компании 999999999000 долларов.

В Apple уверяют, что замедление работы старых моделей смартфонов необходимо для продления срока службы аккумулятора, а не с целью дополнительной выручки. Тем не менее, в конце декабря представители корпорации пообещали перестать использовать подобные методы сохранения срока службы iPhone и заявили о намерении выпустить обновление iOS, которое позволит следить за аккумулятором. Пока оно не вышло, владельцы iPhone 6 и более поздних моделей смогут заменить батарею по сниженной цене — 29 долларов вместо 79.

Кроме того, недавно Apple подтвердила критическую уязвимость iPhone, iPad и Mac. Угрозы под названиями Meltdown и Spectre могут открыть злоумышленникам доступ к памяти ядра, где хранятся пароли, логины и другая конфиденциальная информация.