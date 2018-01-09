Чтобы не отвечать на неприятные вопросы журналистов о неоднократном переносе общенациональных выборов и тюремном заключении вышедших на митинги студентов, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча предоставил общение с представителями СМИ своей картонной копии. Об этом пишет ABC Online.

Политик пришел на пресс-конференцию, прочитал короткую речь, поговорил с тайскими семьями о предстоящем Дне защиты детей, а затем вынес бумажную фигуру себя самого в полный рост. «Если вы хотите задать какие-либо вопросы о политике или конфликте, спросите вот этого парня», — заявил он журналистам и ушел, оставив им картонного Чан-Очу с протянутой в приветственном жесте рукой.

Это не первая эпатажная выходка тайского премьера. Ранее он кинул банановую кожуру в оператора и шутил, что казнит любого журналиста, который выступит с критикой существующего правительства.

Генерал и политический деятель Прают Чан-Оча пришел к власти в 2014 году в результате военного переворота. За последние годы его правления многие молодые люди были арестованы и заключены в тюрьмы в связи с выступлениями против военного правительства.

По информации «Би-би-си», тайские власти обещают провести национальные выборы с ноября 2017 года, но постоянно откладывают.