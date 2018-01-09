На YouTube-канале 20th Century Fox опубликовали трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки.

Шпионский триллер основан на одноименном бестселлере писателя Джейсона Мэттьюса. Лоуренс играет бывшую балерину и офицера российской разведки Доминику Егорову. По ходу сюжета героиня становится членом элитного отряда «воробьев», которые владеют методами психологического воздействия и соблазнения ради достижения целей.

В фильме режиссера Френсиса Лоуренса («Голодные игры» и «Я — легенда») также снялись Джереми Айронс, Джоэл Эдгертон и Шарлотта Рэмплинг.

Российская премьера «Красного воробья» — 26 апреля 2018 года.