Рыбокоптильня Altekrüger, открыта в 1908 году
Рыбокоптильня Altekrüger, открыта в 1908 году
Часовая и ювелирная мастерская Göring, открыта в 1933 году
Ювелирные и старинные украшения S.M. Kaganczuk, открыт в 1950 году
Ателье Trojahn & Sohn, открыто в 1924 году
Ателье lija Jokic, открыто в 1968 году
Домашние тапочки Jünemann, открыт в 1908 году
Магазин одежды, открыт в 1927 году
Шляпная мастерская Kleemann, открыта в 1905 году
Сапоги для верховой езды и обувь Ebert, открыт в 1928 году
Магазин и мастерская по ремонту швейных машин Bernhard Müller, открыт в 1920 году
Магазин и мастерская по ремонту швейных машин Bernhard Müller, открыт в 1920 году
Рыба, дичь и птица Conrad, открыт в 1938 году
Рыба, дичь и птица Conrad, открыт в 1938 году
Столярная мастерская K. Wahrendorf, открыта в 1928 году
Литейная мастерская Hermann Noack, открыта в 1897 году
Литейная мастерская Hermann Noack, открыта в 1897 году
Столярная мастерская K. Wahrendorf, открыта в 1928 году