Сегодня на 82 году жизни умер народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей театра.

Артист скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет объявлено позже.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра им. Вахтангова Михаила Державина.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году актер перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года работал в Московском театре сатиры. Его другом и многолетним партнером по эстрадным номерам был Александр Ширвиндт.

В кино Державин сыграл около 30 ролей. Он играл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Настоящий мужчина» и других. Михаил Державин был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена «Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством».