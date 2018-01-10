Сегодня на 82 году жизни умер народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин. Об этом
Артист скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет объявлено позже.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра им. Вахтангова Михаила Державина.
В 1954 году Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году актер перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года работал в Московском театре сатиры. Его другом и многолетним партнером по эстрадным номерам был Александр Ширвиндт.
В кино Державин сыграл около 30 ролей. Он играл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Настоящий мужчина» и других. Михаил Державин был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена «Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством».