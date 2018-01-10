Сто известных француженок выступили за право мужчин «приставать к женщинам», раскритиковав движение против сексуальных домогательств #MeToo. Открытое коллективное письмо было опубликовано в газете Le Monde, его подписали актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен, французская писательница Катрин Милле и другие.

Изнасилование — это преступление. Но настойчивое или неуклюжее приставание — это не преступление, а галантность — не агрессивный мачизм.

По мнению авторов письма, скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна справедливо выявил проблему сексуального насилия в отношении женщин, а также тему злоупотребления мужчинами своей власти на работе. Однако авторы письма подчеркивают, что столь активная борьба с домогательствами все больше обрастает признаками пуританства и тем самым ограничивает сексуальную свободу.

Француженки отметили, что такое «лихорадочное стремление отправить свиней на бойню» не поможет женщинам обрести независимость, а тем временем мужчинам приходится уходить в отставку лишь из-за своей неправоты, когда они «хотели дотронуться до чьего-то колена, пытались заполучить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда на работе».

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. В декабре редакция журнала Time выбрала «человеком года» каждого, кто «нарушил молчание» (silence breakers) — женщин и мужчин, которые рассказали о сексуальных домогательствах.

В рамках борьбы с домогательствами и дискриминацией по половому признаку около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили в начале 2018 года кампанию Time's Up («Время истекло»).

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