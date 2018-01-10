На Youtube-канале TheTrulalya появились вырезанные сцены из фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Среди удаленных фрагментов — подробности работы героини менеджером в салоне красоты, эпизоды в метро и на парковке. Кроме того, изначально сценарий включал несколько сцен пробежки, а тему бега планировали сделать одним из лейтмотивов всего фильма, однако в итоговом варианте героиню засняли во время бега лишь в конце, на беговой дорожке и в олимпийке с надписью Russia. Финальный хронометраж «Нелюбви» — 2 часа и 7 минут.

Вчера стало известно, что «Нелюбовь» вошла в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм Звягинцева также включен в шорт-лист премии «Оскар». Картина была номинирована и на «Золотой глобус», но в итоге награду получила картина «На пределе» производства Германии и Франции.

Фильм вышел в российский прокат 1 июня и уже получил множество наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Картина также победила на Лондонском кинофестивале и стала лауреатом премии Европейской киноакадемии.

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