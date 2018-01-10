Режиссер и актриса Грета Гервиг, получившая «Золотой глобус» за свой недавний фильм «Леди Берд», рассказала, что сожалеет о совместной работе с режиссером Вуди Алленом. Об этом пишет Variety.

По словам актрисы, ей потребовалось время, чтобы обдумать вопросы журналистов об отношении к Аллену после того, как его с новой силой стали обвинять в сексуальных домогательствах. Гервиг работала с Алленом над фильмом «Римские приключения», который вышел в 2012 году.

«Я могу говорить только за себя и вот к чему я пришла: если бы я знала то, что знаю сейчас, я бы не снималась в фильме ["Римские приключения"]. Я больше не работала с ним, и я не буду работать с ним снова», — заявила Гервиг.

Публичные заявления приемной дочери Аллена Дилан Фэрроу о том, что он совершил акт растления над ней, заставили Гервиг почувствовать себя причастной к «возрастанию боли другой женщины», и это осознание «разбило ей сердце».

Дилан Фэрроу поблагодарила актрису в твиттере. «Грета, спасибо за твое мнение. Спасибо за твои слова. Пожалуйста, знай, что они были глубоко прочувствованы и оценены», — написала она.

Greta, thank you for your voice. Thank you for your words. Please know they are deeply felt and appreciated. https://t.co/q7dV2yAFwH — Dylan Farrow (@realdylanfarrow) January 10, 2018

В 1992 году Дилан и Миа Фэрроу, бывшая жена Вуди Аллена, обвинили режиссера в растлении, когда приемной дочери было 7 лет. Суд тогда не нашел доказательств вины Аллена, а сам режиссер опубликовал открытое письмо, в котором утверждает, что он не виновен, назвав обвинения клеветой. После недавнего скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна нападки на Аллена продолжились снова.

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