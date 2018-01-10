Звезда футбола Дэвид Бекхем снялся в рекламе своего бренда мужской косметики House 99 под трек «Шо з-под дуба» украинской группы «ДахаБраха». Эту же песню можно услышать в сериале «Фарго» во второй серии третьего сезона.

«Тот случай, когда ДБ и DB встречаются вместе. Музыка «ДахаБраха» острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхемом. Композиция «Шо з-под дуба» в рекламе House 99 By David Beckham», — говорится в сообщении украинской группы в фейсбуке.

House 99 поступит в продажу в феврале в Великобритании, а в других странах — в марте. В базовую линию косметики войдет 21 средство по уходу за телом и волосами, среди которых есть масло для бороды и увлажняющий гель для татуировок.

Такое название бренда Бекхем придумалл, потому что в 1999 году он выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов в составе команды «Манчестер Юнайтед», женился на Виктории и тогда же у них родился первый сын Бруклин.

Ранее Бекхем снялся в мотивационном ролике от Adidas вместе с Фареллом Уильямсом и Александром Вэнгом — в этом видео знаменитости рассуждают о роли творчества в современном мире.