На прошедшей церемонии «Золотой глобус» картина «Горе-творец» принесла Джеймсу Франко статуэтку в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле», но победа была омрачена обвинениями в домогательствах, пишет Newsweek.

На кинопремию Франко пришел в костюме с приколотым на ворот значком движения Time’s Up («Время истекло»), которое выступает против домогательств и дискриминации по отношению к женщинам на работе. Так актер намеревался поддержать жертв сексуального насилия, однако гости и многие пользователи в сети не оценили этот жест и обвинили Франко в лицемерии.

Интернет-пользователи вспомнили историю 2014 года, когда Франко пытался склонить к сексу 17-летнюю фанатку, посылая ей сообщения в инстаграме с предложением встретиться в отеле. При этом актер знал возраст девушки и подтвердил достоверность истории на телешоу Live With Kelly and Michael.

Еще одна девушка по имени Виолетта Пэйли написала в твиттере, что Франко склонял ее к оральному сексу в машине, а также звал ее 17-летнюю подругу провести ночь в отеле. Студентка киношколы Франко Сара Тифер-Каплан рассказала , что актер заставил ее сниматься обнаженной в его фильмах. «Помнишь, несколько недель назад ты сказал, что полное обнажение в двух твоих фильмах за сто долларов в час — не эксплуатация, потому что я подписала контракт?» — написала она.

Против Франко также высказалась звезда фильма «Клуб Завтрак» Элли Шиди, в 2014 году сотрудничавшая с актером в его пьесе «Долгая исповедь» (The Long Shrift). По мнению Шиди, актеру не только не следовало надевать значок, но и не стоило приходить на церемонию вовсе.

«Джеймс Франко только что выиграл. Пожалуйста, никогда не спрашивайте меня, почему я ушла из киноиндустрии», — написала она, но позже удалила публикацию.

Прошедшая церемония «Золотой глобус» была посвящена жертвам сексуального насилия, в поддержку которых большинство актрис пришли в нарядах черного цвета. За несколько дней до церемонии около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up.