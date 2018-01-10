На прошедшей церемонии «Золотой глобус» картина «Горе-творец» принесла Джеймсу Франко статуэтку в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле», но победа была омрачена обвинениями в домогательствах,
На кинопремию Франко пришел в костюме с приколотым на ворот значком движения Time’s Up («Время истекло»), которое выступает против домогательств и дискриминации по отношению к женщинам на работе. Так актер намеревался поддержать жертв сексуального насилия, однако гости и многие пользователи в сети не оценили этот жест и обвинили Франко в лицемерии.
Интернет-пользователи вспомнили историю 2014 года, когда Франко пытался склонить к сексу 17-летнюю фанатку, посылая ей сообщения в инстаграме с предложением встретиться в отеле. При этом актер знал возраст девушки и подтвердил достоверность истории на телешоу Live With Kelly and Michael.
Еще одна девушка по имени Виолетта Пэйли
Против Франко также высказалась звезда фильма «Клуб Завтрак» Элли Шиди, в 2014 году сотрудничавшая с актером в его пьесе «Долгая исповедь» (The Long Shrift). По мнению Шиди, актеру не только не следовало надевать значок, но и не стоило приходить на церемонию вовсе.
«Джеймс Франко только что выиграл. Пожалуйста, никогда не спрашивайте меня, почему я ушла из киноиндустрии», — написала она, но позже удалила публикацию.
Прошедшая церемония «Золотой глобус» была посвящена жертвам сексуального насилия, в поддержку которых большинство актрис пришли в нарядах черного цвета. За несколько дней до церемонии около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up.