Корпорация Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и криптовалюты KODAKCoin совместно с британской компанией WENN Digital.

Платформа KODAKOne призвана защитить авторские права фотографов путем создания зашифрованного цифрового реестра, в котором будут хранится лицензии на загруженные туда работы. При этом система будет самостоятельно отслеживать случаи нарушения авторских прав в сети, а при их обнаружении компания возьмет на себя процесс постлицензирования, чтобы фотографы могли получить свое вознаграждение в криптовалюте KODAKCoin.

Kodak анонсировала нововведение в пресс-релизе на своем официальном сайте 9 января, после чего акции компании резко возросли на 120%. Сбор первичных инвестиций (ICO) в криптовалюту планируют начать 31 января 2018 года.

Mad world: 130y old Eastman Kodak joins cryptocurrency craze with 'KodakCoin'; shares surge. https://t.co/TURrK69lTd (via @mmuuten ) pic.twitter.com/kL5IeJUtPH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 9, 2018

«Для многих в технологической индустрии «блокчейн» и «криптовалюта» — просто модные слова, но для фотографов, которые долго боролись за контроль над своей работой и тем, как она используется, эти слова являются ключами к решению того, что казалось неразрешимой проблемой. Kodak всегда стремился демократизировать фотографии и сделать лицензирование справедливым для деятелей искусства. Эти технологии дают инновационный и простой способ сделать это», — заявил генеральный директор Kodak Джефф Кларк.

Компания Kodak была основана в 1888 году и долгое время была лидером рынка фотооборудования, однако к 2012 году полностью утратила свои позиции, не выдержав конкуренции. Корпорация объявила о банкротстве, но сумела выйти из финансового кризиса, продав большинство прав на свои патенты.