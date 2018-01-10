На своем YouTube-канале Шарлотты Генсбур появился клип на песню Iʼm a Lie с ее последнего альбома Rest, выпущенного в ноябре 2017 года.

Тема нового клипа — застенчивость. «Почему ты не можешь сказать кто ты? Кто ты?» — поет Генсбур. В Iʼm a Lie нет никого, кроме самой певицы: Шарлотта сидит в пустой комнате, качается на качелях, плывет под водой.

Rest стал пятым студийным альбом Шарлотты Генсбур. Она записала его вместе с участником Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо и Полом Маккартни. Продюсированием пластинки занимался SebastiAn.

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