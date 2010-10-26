Выставка клуба любителей пуделей, город Виктория
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка клуба любителей пуделей, город Виктория
Выставка клуба любителей комнатных собак, город Виктория
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка клуба любителей комнатных собак, город Виктория
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка клуба любителей мопсов, город Виктория
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка клуба любителей мопсов, город Виктория
Национальная выставка чихуа-хуа
Выставка клуба любителей комнатных собак, город Виктория
Национальная выставка чихуа-хуа
Выставка Royal Melbourne Show, город Мельбурн
Выставка клуба любителей комнатных собак, город Виктория