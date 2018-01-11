

Клип на трек Scream с девятого студийного альбома Джексона HIStory: Past, Present and Future, Book I входит в топ-5 самых дорогих музыкальных видео в мире. Снятый в 1995 году, бюджет на создание этого шедевра составил порядка $7 миллионов, что в пересчете на сегодняшний день означает более $11 миллионов. Процесс съемок занял около двух недель, столько же времени потребовалось для подготовки всех сцен, костюмов и сценария.



В год релиза видео было номинировано на рекордные 11 премий MTV VMA, в 1996 клип получил статуэтку «Грэмми» как «Лучшее музыкальное видео», после чего видео было внесено в Книгу Рекордов Гиннесса как самый дорогостоящий клип в истории.