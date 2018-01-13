

По словам исполнителя главным вдохновением к клипу стал сам трек, который отсылает к 80-м и любимым артистам Snoop Dogg: Принсу, Рику Джеймсу и Роджеру Трутману. Рэпер также заявил, что хотел снять клип, который не будет наполнен одинаковыми дорогими машинами, девушками и всеми атрибутами «крутого» видео.



В то время как многие уверены, что вокал Snoop Dogg подвергался автотьюну, на самом деле голосовые партии были записаны при помощи ток-бокса или «жующего шланга». Инструмент появляется в клипе — это трубка, подсоединенная к синтезатору, который держит при себе музыкант. К слову, ток-бокс, подключенный к iPad, на котором было приложение со звуковыми эффектами, использовался для создания голоса дроида BB-8 в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы».