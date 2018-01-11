Студия Marvel планирует снять отдельный фильм про Черную вдову со Скарлетт Йоханссон. Сценарий уже заказали Жаклин Шеффер, сообщает Variety.

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По данным издания, проект находится на самой ранней стадии. Глава студии Marvel Кевин Файги встретился с несколькими сценаристами и выбрал Жаклин Шеффер, автора «Таймера» и сценариста фильма «Отпетые мошенники» с Энн Хэтэуэй, который готовится выйти в прокат летом. Студия также обсудила будущий сценарий со Скарлетт Йоханссон, однако официальных комментариев пока не давала.

С самого первого появления Черной вдовы в киновселенной фанаты просили снять отдельный фильм с Йоханссон в главной роли. Впервые Йоханссон сыграла Черную вдову или Наташу Романову в «Железном человеке 2» в 2010 году. Всего она появилась в шести проектах Marvel, а в этом году актрису можно будет вновь увидеть в фильме «Мстители: Война бесконечности».

В 2015 году авторы шоу «Субботним вечером в прямом эфире» сняли трейлер к несуществующей романтической комедии про Черную вдову.

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