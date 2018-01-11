Студия Marvel планирует снять отдельный фильм про Черную вдову со Скарлетт Йоханссон. Сценарий уже заказали Жаклин Шеффер, сообщает Variety.

По данным издания, проект находится на самой ранней стадии. Глава студии Marvel Кевин Файги встретился с несколькими сценаристами и выбрал Жаклин Шеффер, автора «Таймера» и сценариста фильма «Отпетые мошенники» с Энн Хэтэуэй, который готовится выйти в прокат летом. Студия также обсудила будущий сценарий со Скарлетт Йоханссон, однако официальных комментариев пока не давала.

С самого первого появления Черной вдовы в киновселенной фанаты просили снять отдельный фильм с Йоханссон в главной роли. Впервые Йоханссон сыграла Черную вдову или Наташу Романову в «Железном человеке 2» в 2010 году. Всего она появилась в шести проектах Marvel, а в этом году актрису можно будет вновь увидеть в фильме «Мстители: Война бесконечности».

В 2015 году авторы шоу «Субботним вечером в прямом эфире» сняли трейлер к несуществующей романтической комедии про Черную вдову.

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