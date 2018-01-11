Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что не раз сталкивалась с сексуальными домогательствами, передает NME.

«Я пережила полный комплект сексуальных домогательств. Но лично меня поразило то, что мой опыт не уникален — с этим сталкивались мои друзья и коллеги. Эта проблема настолько системная, структурная», — ответила Уотсон на вопрос журналиста на церемонии «Золотой глобус».

Актриса отметила, что в Великобритании подавляющее количество женщин от 18 до 24 лет заявили о домогательствах на работе. По мнению Уотсон, общество только начало обнаруживать проблему, и с ней нужно бороться. «Мы просто царапаем поверхность всего этого, что по‑настоящему безумно," — подчеркнула она.

Эмма Уотсон прежде всего известна по роли Гермионы Грейнджер. Она также снялась фильмах «Элитное общество», «Красавица и чудовище», «Хорошо быть тихоней» и «Ной».

7 января прошла 75-я церемония «Золотой глобус». Эмма Уотсон и большинство голливудских актрис и актеров пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать международное движение против против домогательств и сексуального насилия #MeToo.

Вчера, 10 января, сто француженок, в том числе актриса Катрин Денев и писательница Катрин Милле, выступили за право мужчин «приставать к женщинам», раскритиковав движение #MeToo.