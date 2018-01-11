На картах Google Maps можно увидеть гигантскую надпись «Господи, помоги России». На карте объект обозначен как «туристический», пишут создатели Telegram-канала «Код Дурова».

Автор надписи — 55-летний многодетный отец Андрей Финоченко. По словам активиста, он раз за разом пропалывал слова и поддерживал их четкость, поскольку не знал, когда спутник сможет зафиксировать послание. При этом он уже не в первый раз занимается подобным: три года назад назад активист вырыл фразу «Путин, спаси Сходню».

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«После того, как на месте первого высказывания появился котлован, я на эмоциях задумал второе. Сам я человек не особо верующий, но моя супруга ходит в церковь. Это такой порыв, со смыслом — когда же наступит порядок? Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев. Каждая буква размером 5−6 метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров», — рассказал Финоченко газете «Московский комсомолец».

В прикрепленных изображениях также есть снимки канавы и вид на Митино.

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