В сети появился официальный трейлер фильма «Исчезновение Сидни Холла» с Эль Фаннинг и Логаном Лерманом в главных ролях. Режиссером и сценаристом выступил Шон Кристенсен — автор короткометражки «Сейчас или никогда», получившей «Оскар».

Фильм повествует о писателе Сидни Холле (Логан Лерман), который пишет книгу об особенностях своего поколения и внезапно пропадает. Возлюбленную главного героя играет Эль Фаннинг.

Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2017 году. В широкий прокат картина выйдет 2 марта 2018 года.