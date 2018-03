Фильм «Икар» (Icarus) о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards) в категории «Документальный фильм». Об этом сообщается на сайте гильдии.

Режиссер фильма — британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который руководил лабораторией до ноября 2015 года. В 2011 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ. После отставки Родченков уехал из России и начал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В категории «Документальный фильм» также выдвинуты мини-сериал Кена Бэрнса и Линн Новик «Вьетнам» (The Vietnam War), «Город призраков» (City of Ghosts) Мэтью Хейнемана о преступлениях боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство», «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) Стива Джеймса о китайских эмигрантах и мини-сериал Эррола Морриса «Уормвуд» (Wormwood) о смерти сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона. Вручение наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.

«Икар» в январе прошлого года получил премию кинофестиваля «Санденс» (Sundance). По информации

Variety, компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. «Российский спорт сегодня — это Харви Вайнштейн»

2. «Олимпиада — это больше, чем президент». Спортсмены об отстранении России от Игр-2018

3. Ветхий запрет. Журналист Евгений Слюсаренко развенчивает популярные мифы об использовании допинга