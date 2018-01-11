Последний музыкант «золотого» состава британской рок-группы Motorhead, гитарист Эдди Кларк скончался в больнице, где он лечился от пневмонии. Об этом участники группы сообщили в фейсбуке.

«Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, «Быстрый» Эдди Кларк, вчера мирно ушел из жизни», — говорится в сообщении. Музыканту было 68 лет.

В классический «золотой» состав группы входили вокалист и басист Лемми Килмистер, ударник Фил Тейлор и сам Кларк.

Эдди Кларк родился 5 октября 1950 года в Лондоне. Он вошел в состав группы в 1976 году в качестве второго гитариста, но потом стал единственным.

Группа Motorhead была основана в 1975 году и за время своего существования выпустила 22 студийных альбома.

