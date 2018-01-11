Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

На эмблему Bosco будет нашит логотип IOC (International Olympic Committee, МОК). Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович подчеркнул, что ситуация не повлияет на долгосрочные отношения с МОК.

«Мы получили письмо от МОК, где они согласились с нашим предложением снять бренд Bosco с формы, в которую мы экипируем МОК. Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию. Мы считаем, что они нормально и конструктивно отреагировали», — заявил Куснирович.

20 декабря 2017 года Куснирович попросил МОК не использовать его бренд на Олимпиаде. Он принял такое решение после того, как МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральным статусе.

Согласно требованиям, герб и эмблема Олимпийского комитета России будут заменены олимпийскими кольцами, название страны надо заменить на Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»).

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.