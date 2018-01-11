Если у вас есть iMac Pro в цвете «Серый космос», то стоит взглянуть на него, как на инвестицию, потому что аксессуары от него продаются сейчас по тройной цене. По крайней мере, на eBay продали клавиатуру, сенсорную панель и мышь за 1 525 долларов (приблизительно 87 тысяч рублей). При этом стоимость iMac Pro составляет 379 990 рублей.

Хотя стандартные белые версии аксессуаров Apple можно приобрести за 337 долларов (19 тысяч рублей), пишет Hypebeast, те же аксессуары в цвете «Серый космос» исключительны для нового iMac Pro.

«Переходите на темную сторону. У нас есть аксессуары. Только в момент покупки iMac Pro вы сможете приобрести новые беспроводные перезаряжаемые аксессуары цвета «Серый космос». Они отлично дополнят внешний вид вашего компьютера. Клавиатура Magic Keyboard, оснащенная цифровой панелью, и с ней в комплекте на выбор — мышь Magic Mouse 2 или трекпад Magic Trackpad 2.», — обещает Apple.

После Рождества один продавец и вовсе запросил цену в 2 499 долларов (142 тысячи рублей). Объявление уже сняли, поэтому нельзя точно сказать, действительно ли эти продукты продали по такой цене.

Hypebeast отмечает, что ограниченную линейку стали выпускать в большем количестве, поэтому можно ожидать, что цены на аксессуары цвета «Серый космос» начнут падать. Таким образом, чем раньше вы задумаетесь о продаже эксклюзивных деталей iMac Pro, тем больше прибыли сможете получить.