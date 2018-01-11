Если у вас есть iMac Pro в цвете «Серый космос», то стоит взглянуть на него, как на инвестицию, потому что аксессуары от него продаются сейчас по тройной цене. По крайней мере, на eBay
Хотя стандартные белые версии аксессуаров Apple можно приобрести за 337 долларов (19 тысяч рублей),
«Переходите на темную сторону. У нас есть аксессуары. Только в момент покупки iMac Pro вы сможете приобрести новые беспроводные перезаряжаемые аксессуары цвета «Серый космос». Они отлично дополнят внешний вид вашего компьютера. Клавиатура Magic Keyboard, оснащенная цифровой панелью, и с ней в комплекте на выбор — мышь Magic Mouse 2 или трекпад Magic Trackpad 2.», —
После Рождества один продавец и вовсе
Hypebeast отмечает, что ограниченную линейку стали выпускать в большем количестве, поэтому можно ожидать, что цены на аксессуары цвета «Серый космос» начнут падать. Таким образом, чем раньше вы задумаетесь о продаже эксклюзивных деталей iMac Pro, тем больше прибыли сможете получить.